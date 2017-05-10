Назначен и.о. главы полиции Днепропетровской области

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Обязанности главы полиции Днепропетровской области будет исполнять руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, сообщил в среду глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенные в регионе столкновения на 9 мая.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности по моему приказу будет назначен руководитель патрульной полиции города Днепр Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10.00", — цитирует слова Князева пресс-служба МВД Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что руководство полиции в Днепропетровской области показало неспособность управлять ситуацией.

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой… Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией", — цитирует слова Ярового пресс-служба МВД Украины.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".