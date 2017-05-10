Кириленко раскритиковал заявление Amnesty International по задержаниям 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление правозащитной организации Amnesty International, осудившей задержания демонстрантов в День Победы.

"Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждены в Европе. В Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. Правозащитники не знают?", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Ее миссия — улучшить положение с правами человека посредством скоординированных действий и международной солидарности.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Утром в среду министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.