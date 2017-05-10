Омелян сообщил, когда Украина восстановит авиасообщение с Россией

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина восстановит авиационное сообщение с Россией после возвращения "захваченных территорий".

На вопрос журналиста "РБК-Украина", есть ли какие-либо подвижки в плане восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, Омелян ответил: "Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время".

По его словам, в рамках всех исков от Киева в международные суды будет направлен отдельный авиационный иск, также отрабатывается вариант наложения санкций за полеты в Крым с помощью Международной организации гражданской авиации.

"Мы отработали этот вариант. Пока что нет достаточно четких результатов, чтобы говорить о какой-то победе. Но если вы упомянули ИКАО, то хочу сообщить, что мы в апреле успешно прошли проверку этой организацией. Мы единственная восточноевропейская страна, к которой не было существенных замечаний. Поэтому в вопросах авиационной безопасности мы на высоте", — добавил Омелян.

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Украина в конце ноября 2015 года приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и ответом на "агрессивные действия РФ". Потери страны от такого шага в правительстве оценивают в 25-30 миллионов евро.