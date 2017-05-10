наверх
10.05.201712:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Омелян сообщил, когда Украина восстановит авиасообщение с Россией

    (обновлено: )1001112
    В интервью одному из интернет-изданий министр инфраструктуры заявил, что авиационное сообщение с РФ будет налажено только после того, как Россия вернет Крым, восток Украины и Кубань.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина восстановит авиационное сообщение с Россией после возвращения "захваченных территорий".

    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Авиаскандал международного масштаба. Горячие споры в соцсетях

    На вопрос журналиста "РБК-Украина", есть ли какие-либо подвижки в плане восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, Омелян ответил: "Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время".

    По его словам, в рамках всех исков от Киева в международные суды будет направлен отдельный авиационный иск, также отрабатывается вариант наложения санкций за полеты в Крым с помощью Международной организации гражданской авиации.

    "Мы отработали этот вариант. Пока что нет достаточно четких результатов, чтобы говорить о какой-то победе. Но если вы упомянули ИКАО, то хочу сообщить, что мы в апреле успешно прошли проверку этой организацией. Мы единственная восточноевропейская страна, к которой не было существенных замечаний. Поэтому в вопросах авиационной безопасности мы на высоте", — добавил Омелян.

    Читайте также: День Победы в Украине: как на наших глазах тупо переписывают историю

    Украина в конце ноября 2015 года приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и ответом на "агрессивные действия РФ". Потери страны от такого шага в правительстве оценивают в 25-30 миллионов евро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, назначенный и.о. главы полиции Днепропетровской области
    Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
    Криминальная Украина: беспредел и насилие