наверх
09.05.201712:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: День Победы есть и будет, но не по "московскому сценарию"

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (111)

    (обновлено: )6701
    Петр Порошенко заявил во время принятия присяги новобранцами украинской армии, что "горькие воспоминания о тех годах не покидают нас и бережно передаются из поколения к поколению".
    Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак во время церемонии принятия Военной присяги молодым пополнением отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая 2017 г
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что День Победы есть и будет для украинцев праздником, однако в стране его больше не будут отмечать по "московскому сценарию".

    Ситуация в Запорожье 9 мая
    www.061.ua
    День Победы в Украине: марши и столкновения. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ

    "Горькие воспоминания о тех годах не покидают нас и бережно передаются из поколения к поколению. И праздник этот есть и будет. Но мы больше не станем отмечать его по "московскому сценарию". Конечно, война имела планетарный характер. Конечно, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным", — сказал Порошенко во время принятия присяги новобранцами украинской армии.

    Глава государства также назвал общественную акцию "Бессмертный полк" образцом "утонченной политической спекуляции на чувствах людей".

    Смотрите также: "Бессмертный полк" в Киеве: столкновения, дымовые шашки и картошка

    Акция "Бессмертный полк" во вторник проходит в Киеве. Накануне ее противники заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка в Николаеве
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Акция протеста в Париже
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Артем Маслаков
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"