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    Политика

    Порошенко: фитиль войны находится в Москве у человека с имперскими амбициями

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    Президент подчеркнул, что Украина является сторонником мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но это стремление наталкивается на отсутствие каких-либо шагов на встречу со стороны России.
    Участие Петра Порошенко в акции Первая минута мира
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Фитиль войны и кнопка мира находятся в России, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве. Они, и фитиль и кнопка, в руках человека, который имеет имперские амбиции, который пленен допотопными представлениями о геополитике, пропитанного пренебрежением к международному праву", — заявил президент во время участия в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

    По словам главы государства, Украина является сторонником мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но такое стремление наталкивается на отсутствие каких-либо шагов на встречу со стороны России.

    Ранее Порошенко заявил, что военные парады по случаю Дня Победы в Донецке и Луганске станут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия в Донбассе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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