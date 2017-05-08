СМИ выяснили, сколько получают Турчинов и его замы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова за апрель составила 46 705 гривен, а его заместителей — от 41 524 гривны до 63 476 гривен, говорится в ответе аппарата СНБО на запрос "Украинских новостей".

Должностной оклад Турчинова и надбавка за интенсивность труда составили по 16 105 гривен (полный оклад секретаря СНБО при отработке всех рабочих дней составляет 18 тыс. гривен), надбавка за выслугу лет — 8 053 гривны, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн — по 3 221 гривне.

В свою очередь зарплата первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля за апрель составила 63 476 гривен, из которых оклад — 13 474 гривны (полный оклад составляет 16 тыс. гривен), премия — 16 тыс. гривен, а командировочные — 9 624 гривны.

В то же время зарплата за апрель еще одного первого замсекретаря СНБО — Олега Гладковского — составила 41 524 гривны, из которых оклад — 2 863 гривен (при этом полный оклад по его должности составляет 16 тыс. гривен), премия — 16 тыс. гривен, а командировочные — 4 194 гривны.

При этом зарплата замсекретаря СНБО Александра Литвиненко за апрель составила 62 415 гривен, из которых оклад — 11 053 гривны (полный должностной оклад — 15 тыс. гривен), премия — 15 тыс. гривен, командировочные — 15 362 гривны.

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Напомним, в конце апреля, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 8,5 годам лишения свободы жителя Донецка адвоката Владимира Оленцевича за попытку вооруженного нападения на супругу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.