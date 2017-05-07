Отношение Франции к Украине ужесточится даже при победе Макрона – Воля

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Во Франции в воскресенье, 7 мая, — второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются кандидаты с диаметрально противоположными взглядами: проевропейский лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и пророссийская руководительница ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Первый тур президентских выборов выиграл именно Эммануэль Макрон с результатом в 24,01% голосов. На второй тур эксперты прогнозировали победу Макрона с более 60% голосов избирателей.

Оправдаются ли ожидания в отношении результата выборов во Франции, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил политолог-международник Владимир Воля.

"Думаю, что Макрон будет президентом, и существенных изменений политика Франции по отношению к Украине и ЕС не претерпит. Однако здесь могут быть сюрпризы, то есть для сюрпризов остается 20%, и эти сюрпризы будут касаться того, что позиция Франции может стать немного жестче по отношению к руководству нашего государства, то есть будет больше давления в вопросах, в которых Франция уже давила, начинала давить — дорожная карта и непопулярные для нашего государственного руководства связанные с дорожной картой вопросы", — спрогнозировал Воля.

По его словам, интрига заключается в намерениях французского финансового капитала, представителем которого является Макрон, относительно Восточной Европы.