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    Отношение Франции к Украине ужесточится даже при победе Макрона – Воля

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (167)

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    Главная интрига заключается в намерениях французского финансового капитала относительно Восточной Европы. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог-международник Владимир Воля.
    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Во Франции в воскресенье, 7 мая, — второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются кандидаты с диаметрально противоположными взглядами: проевропейский лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и пророссийская руководительница ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Первый тур президентских выборов выиграл именно Эммануэль Макрон с результатом в 24,01% голосов. На второй тур эксперты прогнозировали победу Макрона с более 60% голосов избирателей.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
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    Оправдаются ли ожидания в отношении результата выборов во Франции, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил политолог-международник Владимир Воля.

    "Думаю, что Макрон будет президентом, и существенных изменений политика Франции по отношению к Украине и ЕС не претерпит. Однако здесь могут быть сюрпризы, то есть для сюрпризов остается 20%, и эти сюрпризы будут касаться того, что позиция Франции может стать немного жестче по отношению к руководству нашего государства, то есть будет больше давления в вопросах, в которых Франция уже давила, начинала давить — дорожная карта и непопулярные для нашего государственного руководства связанные с дорожной картой вопросы", — спрогнозировал Воля.

    По его словам, интрига заключается в намерениях французского финансового капитала, представителем которого является Макрон, относительно Восточной Европы.

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