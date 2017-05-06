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    Закрытое небо над Киевом: раны Донбасса еще долго не заживут – авиаэксперт

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (701)

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    Комментируя решение Генштаба закрыть воздушное пространство над столицей на время Евровидения, авиаэксперт Кирилл Новиков в эфире "ГС" заявил, что Украина должна быть постоянно готова к провокациям.
    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Генеральный штаб Украины принял решение закрыть воздушное пространство над Киевом. Такие меры временные — только на период проведения песенного конкурса Евровидение. Информацию об этом подтвердила и пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская. Вместе с тем, закрытие воздушного пространства ставит крест на фестивале воздушных шаров "Монгольфьерия. Небо Киева". Он был запланирован на дни Евровидения. Однако теперь, из-за запрета полетов в радиусе до 150 километров от Киева, фестиваль воздушных шаров перенесли ориентировочно на осень.

    Репетиция участников Евровидения
    УНИАН
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    С чем связано закрытие воздушного пространства, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил авиаэксперт Кирилл Новиков.

    "Украина сейчас находится в таком нестандартном положении в связи с событиями за последние три года, и мы должны быть постоянно готовы к любым провокациям", — заявил эксперт.

    Он подтвердил, что имеет в виду события на Донбассе.

    "Мы прекрасно помним, и еще эта рана не зажила и не заживет еще очень долго, это события, связанные со сбитием нескольких — я не говорю только о малазийском Боинге, я говорю и о самолетах военной авиации, и много было погибших с украинской стороны. Все это обуславливает введение дополнительных мер безопасности в воздушном пространстве Украины", — отметил Новиков. 

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