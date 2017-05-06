Закрытое небо над Киевом: раны Донбасса еще долго не заживут – авиаэксперт

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Генеральный штаб Украины принял решение закрыть воздушное пространство над Киевом. Такие меры временные — только на период проведения песенного конкурса Евровидение. Информацию об этом подтвердила и пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская. Вместе с тем, закрытие воздушного пространства ставит крест на фестивале воздушных шаров "Монгольфьерия. Небо Киева". Он был запланирован на дни Евровидения. Однако теперь, из-за запрета полетов в радиусе до 150 километров от Киева, фестиваль воздушных шаров перенесли ориентировочно на осень.

С чем связано закрытие воздушного пространства, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил авиаэксперт Кирилл Новиков.

"Украина сейчас находится в таком нестандартном положении в связи с событиями за последние три года, и мы должны быть постоянно готовы к любым провокациям", — заявил эксперт.

Он подтвердил, что имеет в виду события на Донбассе.

"Мы прекрасно помним, и еще эта рана не зажила и не заживет еще очень долго, это события, связанные со сбитием нескольких — я не говорю только о малазийском Боинге, я говорю и о самолетах военной авиации, и много было погибших с украинской стороны. Все это обуславливает введение дополнительных мер безопасности в воздушном пространстве Украины", — отметил Новиков.