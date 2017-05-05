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    Политика

    Украина и еще три страны поддержали санкции ЕС против России

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (346)

    (обновлено: )13510
    Высокий представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерика Могерини сообщила, что к ограничительным мерам присоединились Украина, Албания, Черногория и Норвегия.
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    24tv.ua

    КИЕВ, 5 мая — РАИ Новости Украина. Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к ограничительным мерам Евросоюза, продленным против лиц и компаний, "которые посягают на украинскую независимость и территориальную целостность", заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерика Могерини.

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    "Страны-кандидаты (на вступление в ЕС – Ред.) Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", — проинформировали в Евросоюзе о присоединении четырех стран к антироссийским санкциям, сообщает "Укринформ".

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    Напомним, 13 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года.

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