Украина и еще три страны поддержали санкции ЕС против России

КИЕВ, 5 мая — РАИ Новости Украина. Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к ограничительным мерам Евросоюза, продленным против лиц и компаний, "которые посягают на украинскую независимость и территориальную целостность", заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерика Могерини.

Читайте также — Адвокат: санкционный список – это ширма для невозврата долгов

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС – Ред.) Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС", — проинформировали в Евросоюзе о присоединении четырех стран к антироссийским санкциям, сообщает "Укринформ".

Читайте также: Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

Напомним, 13 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года.