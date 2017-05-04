Украина сохранила статус "Страна приоритетного наблюдения" у США

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украине удалось сохранить статус "Страна приоритетного наблюдения" по итогам проверки Офисом торгового представительства США (USTR) состояния защиты прав интеллектуальной собственности в мире.

"Офис торгового представителя США (USTR) опубликовал ежегодный отчет "2017 Специальный доклад 301" по итогам осмотра состояния охраны и защиты прав интеллектуальной собственности у торговых партнерах США по всему миру. По результатам публичных слушаний Офиса торгового представителя США, Украине удалось сохранить свой статус "Страна приоритетного наблюдения" (Priority Watch List)", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины.

Как отмечается, эксперты положительно оценили отдельные меры, которые Украина приняла в направлении защиты прав интеллектуальной собственности. В частности, американские эксперты положительно оценили ликвидацию Государственной службы интеллектуальной собственности, которая в течение длительного времени подвергалась критике за непрозрачную деятельность, а также принятии в 2016 году законодательства для создания Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности.

По информации Минэкономики, "Специальный доклад 301" является результатом ежегодного пересмотра Офиса торгового представительства США состояния защиты прав интеллектуальной собственности в разных странах мира и отражает основные нарушения в сфере интеллектуальной собственности, а также рекомендации со стороны Соединенных Штатов относительно минимизации или полного устранения таких нарушений.

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