Кто не работает, тот не ест. Нардепы лишились 1,7 млн грн за прогулы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Из заработной платы народных депутатов вычли 1,7 миллиона гривен за пропуски заседаний парламента в январе-марте текущего года, сообщила в четверг общественная организация Комитет избирателей Украины со ссылкой на аппарат Рады.

"Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1,7 миллиона гривен (более 60 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

Как отметили в Комитете избирателей, согласно законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.

Согласно сообщению, в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Рады. "Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте — восемь, в апреле — семь", — добавили в Комитете избирателей.

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Ранее глава Кабмина Владимир Гройсман озвучил среднюю зарплату в Украине. Также сообщалось, что министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову в марте начислили самую большую зарплату среди членов правительства — 62 тысячи гривен.