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    Кто не работает, тот не ест. Нардепы лишились 1,7 млн грн за прогулы

    (обновлено: )13410
    Сообщается, что только 10% депутатов посетили все заседания Рады, а по законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Из заработной платы народных депутатов вычли 1,7 миллиона гривен за пропуски заседаний парламента в январе-марте текущего года, сообщила в четверг общественная организация Комитет избирателей Украины со ссылкой на аппарат Рады.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1,7 миллиона гривен (более 60 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

    Как отметили в Комитете избирателей, согласно законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.

    Согласно сообщению, в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Рады. "Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте — восемь, в апреле — семь", — добавили в Комитете избирателей.

    Читайте также: От аванса до зарплаты. Список отказов от товаров и услуг из-за экономии

    Ранее глава Кабмина Владимир Гройсман озвучил среднюю зарплату в Украине. Также сообщалось, что министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову в марте начислили самую большую зарплату среди членов правительства — 62 тысячи гривен.

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