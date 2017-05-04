НАБУ просит стран-партнеров задержать Онищенко

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) рассчитывает на помощь других государств в розыске и задержании депутата Верховной Рады Александра Онищенко, так как Интерпол отказался объявить его в международный розыск.

Накануне стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко, которого подозревают в хищение госимущества в особо крупных размерах.

"Отказ в запросе украинской стороне не запрещает сотрудничество Национального бюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и, в дальнейшем, возможной экстрадиции Александра Онищенко", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что Украина, как участник Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов к другим государствам касательно розыска, задержания и рассмотрения вопроса об экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что оно находится на территории этого государства.

"Сейчас бюро ведется сотрудничество с рядом иностранных партнеров. Обладая информацией о возможном пребывании Александра Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами",- сообщили в НАБУ.

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.