Стало известно, куда направят $1,1 млрд Януковича и его окружения

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Конфискованные у бывшей власти 1,1 миллиарда долларов поступят в золотовалютные резервы Украины, после чего они вырастут до 18,4 миллиарда долларов, еще 200 миллионов пойдут на погашение внутреннего госдолга, сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко в среду по итогам его встречи с министром финансов и главой Нацбанка.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения. В тот же день средства были перечислены на счета госказначейства Украины.

"Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 миллиарда долларов, дополнительно еще 200 миллионов долларов в ценных бумагах будут переданы министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства", — сообщает пресс-служба президента.

По словам президента, после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства составят 18,4 миллиарда долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 миллиардов долларов и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 миллиарда долларов.

"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единицы. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", — подчеркнул глава государства.

Согласно сообщению, в свою очередь глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева также положительно оценила увеличение резервов на 1,1 миллиард долларов и отметила, что это очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

В начале апреля Нацбанк Украины сообщал, что золотовалютные резервы Украины возросли до 16,7 миллиарда долларов благодаря поступившим на счет Национального банка транша кредита от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза в 600 миллионов евро.