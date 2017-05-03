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    Стало известно, куда направят $1,1 млрд Януковича и его окружения

    (обновлено: )15301
    Сообщается, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долл, еще 200 млн долл в ценных бумагах будут переданы Минфину и на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Конфискованные у бывшей власти 1,1 миллиарда долларов поступят в золотовалютные резервы Украины, после чего они вырастут до 18,4 миллиарда долларов, еще 200 миллионов пойдут на погашение внутреннего госдолга, сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко в среду по итогам его встречи с министром финансов и главой Нацбанка.

    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic
    Деньги окружения Януковича: чьи $1,5 млрд конфисковал суд?

    В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения. В тот же день средства были перечислены на счета госказначейства Украины.

    "Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 миллиарда долларов, дополнительно еще 200 миллионов долларов в ценных бумагах будут переданы министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства", — сообщает пресс-служба президента.

    По словам президента, после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства составят 18,4 миллиарда долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 миллиардов долларов и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 миллиарда долларов.

    "Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единицы. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", — подчеркнул глава государства.

    Согласно сообщению, в свою очередь глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева также положительно оценила увеличение резервов на 1,1 миллиард долларов и отметила, что это очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности государства.

    В начале апреля Нацбанк Украины сообщал, что золотовалютные резервы Украины возросли до 16,7 миллиарда долларов благодаря поступившим на счет Национального банка транша кредита от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза в 600 миллионов евро.

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