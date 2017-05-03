наверх
03.05.201711:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко разрешил присвоение звания "Герой Украины" иностранцам

    1
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины". Закон был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года, передает пресс-служба Администрации президента.

    "Украина благодарна и всегда будет помнить подвиг Героев Небесной сотни, отдавших самое ценное – свою жизнь. Отдали ее не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", – отметил президент.

    Петр Порошенко подчеркнул, что в этой борьбе бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.

    "На свой великий подвиг Небесная сотня шла сознательно и без всякого страха, так же, как и сегодня украинские Герои защищают наше государство от российского агрессора на Донбассе. Они защищают право Украины быть действительно независимой, успешной европейской страной", – отметил Порошенко.

    Соответствующим Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
      Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
      Локация Евровидения EuroClub в Киеве
      Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
      Дмитрий Певцов. Архивное фото
      Взять и запретить. Культурная война с РФ
      Жестокое убийство на столичной Оболони
      Криминальная Украина: беспредел и насилие