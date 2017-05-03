Порошенко разрешил присвоение звания "Герой Украины" иностранцам

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины". Закон был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года, передает пресс-служба Администрации президента.

"Украина благодарна и всегда будет помнить подвиг Героев Небесной сотни, отдавших самое ценное – свою жизнь. Отдали ее не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", – отметил президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что в этой борьбе бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.

"На свой великий подвиг Небесная сотня шла сознательно и без всякого страха, так же, как и сегодня украинские Герои защищают наше государство от российского агрессора на Донбассе. Они защищают право Украины быть действительно независимой, успешной европейской страной", – отметил Порошенко.

Соответствующим Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства.