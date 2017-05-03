Украина поднялась на 30 пунктов в рейтинге открытости госданных

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом. О результатах исследования Global Open Data Index, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

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По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов: с 54 на 24 место.

"Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных", — написал премьер-министр.

Согласно рейтингу, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне — 49% — открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).

Ранее сообщалось, что Украина заняла в рейтинге свободы прессы World Press Index 102-е место, поднявшись на пять ступенек по сравнению с показателями 2015 года.