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    Украина поднялась на 30 пунктов в рейтинге открытости госданных

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    Согласно рейтингу Global Open Data Index, первое место в рейтинге открытости государственных данных заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%).
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом. О результатах исследования Global Open Data Index, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

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    По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов: с 54 на 24 место.

    "Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных", — написал премьер-министр.

    Согласно рейтингу, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее следуют Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%). Соседние с Украиной (49%) ступени заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне — 49% — открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34 месте (43%).

    Ранее сообщалось, что Украина заняла в рейтинге свободы прессы World Press Index 102-е место, поднявшись на пять ступенек по сравнению с показателями 2015 года. 

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