Митинг памяти пройдет в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Митинг памяти состоится в Одессе в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло почти 50 человек.

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Памятное мероприятие организовано силами общественной организации "Совет матерей 2 мая", проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не планируется.

Международные организации неоднократно указывали на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей процесс начался заново.

Общественники также отмечают, что за три года следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году.