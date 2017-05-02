наверх
02.05.201702:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Первомайская демонстрация в Луганске с высоты птичьего полета

    118
    Порядка 40 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в первомайской демонстрации в Луганске, сообщили в Федерации профсоюзов ЛНР.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "В демонстрации приняли участие более 39 тысяч работников трудовых коллективов республики, а также зарубежные гости", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

    По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, присутствовавшего на праздничном мероприятии, в честь праздника в республику приехали гости из РФ, Южной Осетии, Абхазии, Алжира, Армении, Бирмы, Великобритании, Германии, Индии, Грузии, Ирака, Ирана, Италии, Камеруна, Канады, Палестины, Перу, Польши, США, Финляндии, Шри-Ланки.

    Смотрите также: Мир, труд, май. Первомайские шествие и митинг в Киеве

    "Это праздник лучших людей, тех, кто своим трудом создает и сохраняет все духовные ценности, тех, кто делает жизнь лучше. В недавнем прошлом на нашу долю выпали тяжелые испытания, да и сейчас они еще не закончились. Война и блокада не так уж и далеко от нас, они где-то рядом. Не уверен, что многие народы на планете смогли бы вынести что-то подобное, а мы вынесли", — обратился к демонстрантам глава ЛНР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
    Первомай: День трудящихся в Украине
    В Одессе возле Куликового поля найден рюкзак со взрывчаткой
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение