Первомайская демонстрация в Луганске с высоты птичьего полета

"В демонстрации приняли участие более 39 тысяч работников трудовых коллективов республики, а также зарубежные гости", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, присутствовавшего на праздничном мероприятии, в честь праздника в республику приехали гости из РФ, Южной Осетии, Абхазии, Алжира, Армении, Бирмы, Великобритании, Германии, Индии, Грузии, Ирака, Ирана, Италии, Камеруна, Канады, Палестины, Перу, Польши, США, Финляндии, Шри-Ланки.

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"Это праздник лучших людей, тех, кто своим трудом создает и сохраняет все духовные ценности, тех, кто делает жизнь лучше. В недавнем прошлом на нашу долю выпали тяжелые испытания, да и сейчас они еще не закончились. Война и блокада не так уж и далеко от нас, они где-то рядом. Не уверен, что многие народы на планете смогли бы вынести что-то подобное, а мы вынесли", — обратился к демонстрантам глава ЛНР.