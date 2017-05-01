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    В Николаеве запретили первомайские демонстрации

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    Согласно заявлению горисполкома, решение принято в целях обеспечения общественного порядка в Николаеве во время майских праздников 1-2 мая, повышение мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
    Николаевский городской совет
    mkrada.gov.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Исполком Николаевского городского совета решил запретить проведение массовых мероприятий на территории города 1 и 2 мая, говорится в решении, которое обнародовал член исполкома Андрей Ермолаев.

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    "Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 мая 2017 года. Рекомендовать Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области, управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области принять необходимые меры по усилению безопасности людей в местах их массового пребывания и обеспечение общественного порядка на территории города Николаева, предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности, обеспечения безопасности объектов возможных террористических посягательств", — говорится в решении исполкома.

    Отмечается, что решение принято в целях обеспечения общественного порядка в Николаеве во время майских праздников 1-2 мая, повышение мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению террористических актов, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий.

    Меры приняты, учитывая обращение областных управления Нацполиции и СБУ по оценке уровня террористической угрозы на территории области.

    Ранее сообщалось, что к охране общественного порядка 1 мая праздников в Днепре привлекут конную полицию.

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