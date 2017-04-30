Минские договоренности себя не исчерпали - посол

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Минские договоренности себя еще не исчерпали. Об этом заявил в воскресенье посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

По его словам, минская площадка по урегулированию в Донбассе доказывает свою необходимость.

"Я не думаю, что минский процесс себя изжил, во всяком случае, площадка, которая существует, показывает свою необходимость… Процесс идет, идет непросто, но есть позитивные моменты шаг за шагом, очень скрупулезно каждая сторона защищает свои интересы и находятся какие-то компромиссы", — сказал дипломат в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, минская площадка "не устраивает, наверное, тех, кто не хочет мира". "Думаю… "Минск-2" еще не исчерпал себя полностью", — добавил Кизим, отвечая на вопрос о необходимости новых договоренностей по Донбассу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности в Украине.