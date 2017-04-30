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    Политика

    В автопарке Кабмина появятся электромобили

    (обновлено: )17
    Согласно информации, электромобили в автопарке Кабинета министров появятся уже в пятницу, 5 мая. В случае необходимости и успешности эксперимента количество электромобилей будет увеличиваться.
    Электромобиль
    112 Украина

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В автопарке Кабинета министров должны появиться электромобили. Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко в эфире телеканала ICTV.

    Виталий Новак
    autocentre.ua
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    По словам Саенко, электромобили появятся уже в пятницу, 5 мая. "Мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию, и если это будет выгодно, то я уверен, что это будет выгодный эксперимент", — сказал Саенко.

    По его словам, в случае необходимости и успешности эксперимента, количество электромобилей будет увеличиваться.

    Ранее сообщалось, что "Укргазбанк" совместно с компаниями Oxygen Group и ULF Finance начали выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей.

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