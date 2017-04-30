В автопарке Кабмина появятся электромобили

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В автопарке Кабинета министров должны появиться электромобили. Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко в эфире телеканала ICTV.

По словам Саенко, электромобили появятся уже в пятницу, 5 мая. "Мы взвесим все недостатки, подсчитаем экономию, и если это будет выгодно, то я уверен, что это будет выгодный эксперимент", — сказал Саенко.

По его словам, в случае необходимости и успешности эксперимента, количество электромобилей будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что "Укргазбанк" совместно с компаниями Oxygen Group и ULF Finance начали выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей.