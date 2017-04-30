Гройсман едет в Израиль - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибудет в Иерусалим 14 мая для встречи с Биньямином Нетаньяху. Встреча эта должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за антиизраильского голосования Украины в ООН, передает izrus.

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Также в издании отметили, что Гройсман пробудет в Израиле до 16 мая и встретится с различными политическими деятелями.

"О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаньяху еще 13 марта — он позвонил израильскому премьеру, попросив назначить дату визита. В ходе беседы Гройсман и Нетаньяху договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Грузию с двухдневным официальным визитом.