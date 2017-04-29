Украина будет представлена на форуме Шелкового пути в Пекине

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. На форуме Шелкового пути, который пройдет в Пекине в середине мая, Украина будет представлена на уровне министров. Об этом сообщил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю.

"Инициатива "Одного пояса, одного пути" получила поддержку и отклик со стороны более 100 государств и международных организаций, они выразили заинтересованность участвовать в этом форуме", — рассказал он на встрече с журналистами.

"Из-за технических факторов мы не можем одновременно пригласить лидеров или премьер-министров всех этих стран и международных организаций на форум", — продолжил представитель МИД.

"С украинской стороны будут принимать участие представители на уровне министров", — заявил он. Отвечая на вопрос, может ли Украина препятствовать поставкам грузов из Китая в Европу по новому Шелковому пути, Гуй Цунъю пояснил, что маршруты грузовых поездов, идущих в Европу из Китая в рамках нового Шелкового пути, не следуют через Украину.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.