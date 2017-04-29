Шокин обратится в Верховный суд из-за отказа в рассмотрении его иска

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Виктор Шокин просит Верховный суд отменить решение Высшего административного суда Украины (ВАСУ) об отказе в рассмотрении иска о его восстановлении в должности генерального прокурора Украины, сообщил адвокат бывшего главы ГПУ Владислав Максимов.

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В частности, по словам адвоката, при рассмотрении дела Высшим административным судом были допущены нарушения норм процессуального права.

Так, по его словам, 13 февраля 2017 года Шокин получил документальное подтверждение факта "кнопкодавства" во время голосования за его отставку в Верховной Раде – были засчитаны голоса четырех народных депутатов, которые отсутствовали на пленарном заседании.

Как отмечает защитник, ВАСУ не обратил на это внимания и сделал ошибочный вывод о том, что срок на обращение в административный суд начал исчисляться со дня принятия обжалуемого решения, а не со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, как указано в статье 99 Кодекса административного судопроизводства.

"Виктор Шокин в своем исковом заявлении предоставил полные неопровержимые доказательства нарушений, которые имели место при его увольнении. Учитывая это, суд должен был принять иск к рассмотрению и рассматривать его по существу, предоставив заявителю доступ к правосудию. Почему судьи не сделали этого? Очевидно, потому, что находились под давлением. В частности, судья Валентин Мороз", – отметил Максимов в комментарии "Украинским новостям".

Он настаивает, что Мороз, который председательствовал в коллегии при рассмотрении иска Шокина, не мог действовать беспристрастно, поскольку накануне Генпрокуратура открыла уголовное производство по внесению ложной информации в систему документооборота суда по делам, которые вел этот судья.

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Мороз должен был взять самоотвод, но не сделал этого и в итоге допустил "существенные нарушения", утверждает адвокат.

Напомним, 20 апреля Высший административный суд начал рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина к президенту и Верховной Раде о восстановлении в должности. Шокин просил признать незаконными и отменить указ президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его отставку.