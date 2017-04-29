Банковая ответила на сообщения о "тайных" переговорах Порошенко с Путиным

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины назвали ложью данные российских СМИ о телефонных переговорах главы государства с президентом Владимиром Путиным.

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Российское издание "Коммерсантъ" с ссылкой на источник сообщило о том, что президенты Украины и России продолжают общаться по телефону — и последний такой разговор состоялся в первой половине апреля.

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в "нормандской формате", о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", — прокомментировали данную информацию в АП в комментарии "Украинской правде".

По данным собеседника "Коммерсанта" в Москве, разговор якобы проходил в "уважительном корректном ключе", а главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон".

"Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей",— пояснил источник.

По данным российского издания, разговор касался ситуации в Донбассе. "Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов", — говорится в публикации.

В то же время источник "Коммерсанта", близкий к окружению Порошенко, рассказал, что речь якобы шла об обмене пленными, о поставках на Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям ОРДЛО.

"Петр Порошенко предупредил российского президента: если "ДНР" и "ЛНР" не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло", — говорится в публикации.

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"Как и в случае с предыдущими телефонными разговорами господ Путина и Порошенко стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении" и общении с "лидером страны-агрессора", — сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку выдать желаемое за действительное информацию о подготовке встречи Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.