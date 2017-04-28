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    Порошенко одобрил выделение Молдавии гумпомощи в размере 10 млн грн

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    Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ 28 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на ликвидацию последствий непогоды в Молдавии.

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    "С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова, Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", — говорится в документе №118/2017, опубликованном на сайте главы государства.

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    Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

    Напомним, в период сложных погодных условий в молдавской столице Кишиневе из-за сильных снегопадов и шквального ветра объявили чрезвычайное положение. Также сообщалось, что без электричества в стране были сотни населенных пунктов.

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