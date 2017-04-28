Порошенко одобрил выделение Молдавии гумпомощи в размере 10 млн грн

КИЕВ 28 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на ликвидацию последствий непогоды в Молдавии.

"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова, Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", — говорится в документе №118/2017, опубликованном на сайте главы государства.

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Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в период сложных погодных условий в молдавской столице Кишиневе из-за сильных снегопадов и шквального ветра объявили чрезвычайное положение. Также сообщалось, что без электричества в стране были сотни населенных пунктов.