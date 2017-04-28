Порошенко передал пограничникам американские средства военной радиосвязи

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко передал государственной пограничной службе страны средства военной радиосвязи на сумму более 21 миллиона долларов, предоставленные США.

"Рад возможности сегодня принять участие во вручении пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров — США. Это средства военной радиосвязи разных типов производства компании Harris общей стоимостью более 21 миллиона долларов", — сказал Порошенко, выступая в пятницу на церемонии передачи средств военной радиосвязи пограничникам, которую транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, эта техника значительно повысит эффективность службы украинских пограничников, позволит организовать защищенную телефонную связь между подразделениями погранслужбы и значительно улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины.

В начале недели издание Foreign Policy со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Госдепа сообщило, что США в 2018 году могут сократить финансовую помощь Украине на 69%: изначально планировалось предоставить Украине более 570 миллионов долларов, сейчас эту сумму предполагается сократить до 177 миллионов долларов.