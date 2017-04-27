Черныш успокоил ДНР и ЛНР: Киев не отключит водоснабжение

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украина не будет прекращать водоснабжение на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

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"С гуманитарной (точки зрения — Ред.) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения — Ред.), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии (разграничения — Ред.)", — сказал Черныш в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.

Ранее замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что Попаснянский водоканал, который снабжает неподконтрольную Киеву часть Луганской области, также должен быть отключен от электропитания в связи с решением Минэнерго о прекращении поставок электричества в самопровозглашенную ЛНР, однако власти на это не пойдут из гуманитарных соображений.