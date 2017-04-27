На Геращенко заведено дело о госизмене

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против народного депутата Верховной Рады Антона Геращенко по признакам ч.1 ст.111 УК Украины по факту совершения государственной измены.

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

"Прокуратурой Автономной Республики начато уголовное производство №42017010000000056, зарегистрированное в ЕРДР 24.04.2017 по признакам ч.1 ст.111 УК Украины по факту совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены. Надеюсь, Антон Юрьевич, как порядочный человек, внесет себя в список государственных преступников на сайте "Миротворец", — написал Бойко.

Volodymyr Boyko, facebook Документ об уголовном производстве по признакам ч.1 ст.111 УК Украины по факту совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены.

По словам журналиста, что речь идет о предложении Геращенко передать в аренду России Севастополь, которое он озвучил в 2015 году на своей странице в Facebook.

"Путину для "сохранения лица", после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются", — написал тогда Геращенко.

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Напомним, Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Виктора Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами.