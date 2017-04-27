Облсовет Николаева признал Россию "страной-агрессором"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Николаевский областной совет на заседании в четверг принял заявление о признании России "страной-агрессором".

"Заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь сообщил, что данный вопрос прошел все депутатские комиссии и получил поддержку большинства. Но некоторые депутаты все же пытались "убрать" этот вопрос, аргументируя тем, что юридически оно не будет действительным. Бонь отметил, что николаевская община за время АТО потеряла 140 своих граждан и попросил депутатов таки признать Россию страной-агрессором", — сообщает 0512.

В итоге, "за" данное решение проголосовал 41 депутат, не голосовали 9.

Ране сообщалось, что Запорожский областной совет принял заявление о признании России "страной-агрессором".