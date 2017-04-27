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    Политика

    В Москве задержали экс-депутата Рады - СМИ

    (обновлено: )396
    По данным СМИ, Александра Шепелева подозревают в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Ордер на арест бывшего нардепа был выписан Печерским районным судом.
    Экс-нардеп Александр Шепелев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Задержание проводилось по запросу Интерпола, сообщает российское издание "Лайф".

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    Ордер на арест бывшего нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года.

    Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ.

    В начале апреля 2015 года стало известно, что Генпрокуратура Украины направила России запрос об экстрадиции экс-депутата, но получила отказ.

    Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявлял, что, по неофициальным данным, арестованный в РФ Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания по ряду украинских политиков, в том числе против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, в обмен на свое освобождение из следственного изолятора. В августе 2016 года экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщал об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

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