В Москве задержали экс-депутата Рады - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Задержание проводилось по запросу Интерпола, сообщает российское издание "Лайф".

Ордер на арест бывшего нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ.

В начале апреля 2015 года стало известно, что Генпрокуратура Украины направила России запрос об экстрадиции экс-депутата, но получила отказ.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявлял, что, по неофициальным данным, арестованный в РФ Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания по ряду украинских политиков, в том числе против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, в обмен на свое освобождение из следственного изолятора. В августе 2016 года экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщал об освобождении Шепелева из российского СИЗО.