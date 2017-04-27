По делу Януковича назначен новый судья

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Нового судью, вместо подавшего в отставку, по делу против экс-президента Виктора Януковича о госизмене назначили в Оболонском районном суде Киева, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Оболонский суд 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Экс-президент неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него. Ранее Высший совет правосудия Украины принял заявление об отставке одного из трех судей, назначенных рассматривать дело Януковича, Дмитрия Камбулова. Сам Камбулов заявил, что решение об увольнении не связано с назначением его судьей по делу бывшего президента.

"С момента, когда было вынесено решение об увольнении судьи в связи с подачей заявления об отставке, он уже не может осуществлять правосудие. Вчера утром состоялось автораспределение, и уже определен новый боковой судья в коллегии. Это Константин Васалатий", — цитирует слова пресс-секретаря суда агентство УНН.

По ее информации, дата и время рассмотрения подготовительного заседания по делу Януковича не изменилась.

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.