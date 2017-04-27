Суд продлил меру пресечения Насирову на два месяца

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева в четверг продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения главе фискальной службы Украины Роману Насирову, отстраненному от должности на время расследования по делу о коррупции.

"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия ранее возложенных на подозреваемого Насирова Романа обязательств", — цитирует агентство УНИАН слова судьи Виктории Кицюк.

Судья отметила, что Насиров обязан прибывать к детективу и прокурору, осуществляющим досудебное расследование уголовного производства, и к следственному судье по первому требованию, и не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива и прокурора.



Также, согласно постановлению, Насиров должен "сообщать детективу и прокурору об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд а Украину, носить электронное средство контроля".

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В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.