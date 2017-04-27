В Европарламенте подтвердили дату отмены виз для Украины

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС. Об этом заявил в четверг глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, сообщает "Укринформ".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной может быть введен с 11 июня.

"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", — убежден Росати.

Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС. Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше отдано реформам, чем предыдущие правительства.

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Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.