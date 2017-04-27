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    В Европарламенте подтвердили дату отмены виз для Украины

    Тема:

    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да" (360)

    (обновлено: )44725
    Глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина сообщил, что уже с 11 июня европейские границы откроются для украинцев.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС. Об этом заявил в четверг глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, сообщает "Укринформ".

    Флаг ЕС. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной может быть введен с 11 июня.

    "Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", — убежден Росати.

    Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС. Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше отдано реформам, чем предыдущие правительства.

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    Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

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