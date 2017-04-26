Филатов о скандале с избиением в Днепре: никого я не бил

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не избивал экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея.

Филатов сообщил, что Варфоломей ворвался в кабинет к заместителю главы горсовета Днепра по вопросам ЖКХ Михаилу Лысенко и устроил там драку. Сам мэр, по его словам, в потасовке участия не принимал.

"Варфоломей заявил, что я его ударил, что информационно погасить эту ситуацию в прессе – мол, это мэр бил. Но это неправда. В драке участвовало двое: мой заместитель Михаил Лысенко и Сергей Варфоломей. Я пришел на место событий уже после драки, когда вызвали полицию, и начал выяснять, что происходит. После этого я ушел, а потом в СМИ уже начали появляться эти голословные обвинения. Просто когда Варфоломей понял, что ему за это придется получать по закону, он решил перевести стрелки на меня", – рассказал подробности инцидента "Стране" Филатов.

В то же время журналист Роман Бочкала в Facebook рассказал свою версию произошедшего конфликта. По его словам, Михаил Лысенко напал на журналиста "Стоп Коррупция" Артема Лагутенко после того, как представитель масс-медиа задал вопросы касательно растраты бюджетных средств в сфере ЖКХ, за которую отвечает Лысенко.

"У Миши затряслись руки, он подорвался и спешно покинул заседание в сопровождении охраны. Журналисты пошли за ним. Чиновник стал толкаться и оскорблять. Самое интересное началось в кабинете Миши. Лысенко набросился на активиста Сергей Варфоломей. Он был вынужден защищаться. Дальше вообще сюр… Лысенко вызвал на подмогу городского голову Borys Filatov. Тот тоже пришёл с охраной. И тоже стал избивать Варфоломея в кабинете у Лысенко. Зашквар…. Очевидцами данной ситуации был правозащитник Ігорь Бондарчук и видеооператоры Зорян Бень и Владимир Садыков. При этом охрана мэрии не допускала в кабинет сотрудников полиции! Патрульные безропотно стояли за дверями, слушая стуки ударов. Когда Варфоломею удалось вырваться, его лицо было в крови.", — написал Бочкала.

Напомним, в среду в СМИ появилась информация о том, что мэр Днепра Борис Филатов избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея.