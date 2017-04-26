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    В Житомирском облсовете предложили вернуть графу "национальность" в документы

    (обновлено: )21315
    В проекте обращения Житомирского облсовета предлагается вернуть графу "национальность" в паспорт, свидетельство о рождении, о браке, об усыновлении, о смерти и т.д.
    Паспорт гражданина Украины
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Житомирской областном совете предложили вернуть в регистрационные документы графу "национальность". Инициатором законодательной инициативы выступил депутат облсовета, глава областной организации ВО "Свобода" Сидор Кизин.

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    На сайте облсовета 24 апреля на сайте облсовета опубликовали подготовленный депутатом проект решения сессии с соответствующим обращением к президенту, Кабинету министров и Верховной Раде.

    "Лишение украинцев права иметь свою национальность является грубым нарушением принципа верховенства права (ст.8 Конституции Украины), требований, закрепленных в международных актах, в частности, Всеобщей Декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые являются частью национального законодательства Украины, и в действующих законах Украины", — говорится в проекте обращения.

    Таким образом, в проекте предлагается в порядке законодательной инициативы внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о восстановлении графы "национальность" в паспорте, свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, свидетельстве об усыновлении, свидетельстве о смерти, заявлении о рождении ребенка, заявлении о браке и других регистрационных документах.

    Ранее сенат Польши отклонил законопроект об украинском национализме.

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