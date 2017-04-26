В Житомирском облсовете предложили вернуть графу "национальность" в документы

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Житомирской областном совете предложили вернуть в регистрационные документы графу "национальность". Инициатором законодательной инициативы выступил депутат облсовета, глава областной организации ВО "Свобода" Сидор Кизин.

На сайте облсовета 24 апреля на сайте облсовета опубликовали подготовленный депутатом проект решения сессии с соответствующим обращением к президенту, Кабинету министров и Верховной Раде.

"Лишение украинцев права иметь свою национальность является грубым нарушением принципа верховенства права (ст.8 Конституции Украины), требований, закрепленных в международных актах, в частности, Всеобщей Декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые являются частью национального законодательства Украины, и в действующих законах Украины", — говорится в проекте обращения.

Таким образом, в проекте предлагается в порядке законодательной инициативы внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о восстановлении графы "национальность" в паспорте, свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, свидетельстве об усыновлении, свидетельстве о смерти, заявлении о рождении ребенка, заявлении о браке и других регистрационных документах.

Ранее сенат Польши отклонил законопроект об украинском национализме.