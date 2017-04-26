Послы ЕС в среду обсудят безвиз для Украины

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В среду Украина может еще на шаг стать ближе к безвизу с Евросоюзом — украинский вопрос появился в повестке дня встречи Комитета постоянных представителей ЕС.По протоколу обсуждение в комитете является обязательным перед вынесением на голосование в Совете ЕС. В него входят 28 министров от каждой страны-члена.

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По протоколу обсуждение в комитете является обязательным перед вынесением на голосование в Совете ЕС. В него входят 28 министров от каждой страны-члена и, если с комитетом все пройдет гладко, Совету предстоит утвердить либерализацию визового режима с Украиной ориентировочно уже 11 мая.

После этого остаются чистые формальности: процедура официального подписания документа и публикация в официальном вестнике Евросоюза. Спустя 20 дней после этого украинцы смогут ездить в Европу без "шенгена" не дольше, чем на 90 дней в туристических целях.

Эксперты категоричны — вопрос безвиза для Украины уже утвержден.

"Все, что осталось, — бюрократическая составляющая решения, никаких преград уже не будет. Потому после публикации решения мы с июля уже спокойно сможем ездить в Евросоюз без виз", — считает старший аналитик Института мировой политики Леонид Литра.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.