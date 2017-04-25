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    В САП сообщили, что Ляшко во время допроса обзывал детективов

    (обновлено: )12310
    Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что во время допроса во вторник Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Во время допроса лидер Радикальной партии Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывал их нецензурными словами, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

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    "Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционные органы шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказе их неприкосновенных лиц", — сообщает САП.

    "Стоит также отметить, что во время допроса сегодня Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами", — добавили в САП и пообещали обнародовать детали допроса после завершения досудебного расследования.

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".

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