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    Политика

    ООН призывает обеспечить условия для расследования подрыва машины ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (193)

    (обновлено: )52
    Как сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в организации призвали предоставить условия для расследования инцидента и ожидают привлечения виновных к ответственности.
    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. ООН призывает стороны конфликта на востоке Украины обеспечить условия для проведения расследования подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего погиб человек, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko
    Подрыв патруля миссии ОБСЕ актуализировал "Минск-2"

    "Мы настоятельно призываем предоставить условия для расследования инцидента и ожидаем привлечения виновных к ответственности", — говорится в заявлении представителя генсека ООН.

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. 

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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