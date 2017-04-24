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    Политика

    ЕС не примет участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (178)

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    Как заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, в Евросоюзе рассчитывают, что расследование будет проведено в полной мере.
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз не будет принимать участие в расследовании инцидента с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

    ОБСЕ
    lug-info.com
    Подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе: кадры с места ЧП

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

    "ЕС является основным источником помощи в рамках ОБСЕ, и мы по-прежнему будем вносить основной вклад. Мы готовы к активизации нашего взаимодействия с ОБСЕ и мы надеемся, что теперь полное расследование будет проведено", — сказал Мингарелли журналистам во понедельник.

    При этом на уточняющий вопрос, будет ли Евросоюз принимать участие в расследовании данного инцидента, он ответил: "Я так не думаю".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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