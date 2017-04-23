Директор ВостГОК Сорокин возвращается в Украину - СМИ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Директор ВостГОК (ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат") Александр Сорокин заявил, что возвращается из отпуска и готов явиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы узнать, в чем его обвиняют. Об этом сообщает "112 Украина".

"В воскресенье, 23 апреля, вечером возвращаюсь авиарейсом из планового отпуска из Риги в Киев. В понедельник, в 10.00, прибываю к НАБУ, чтобы узнать от детективов бюро о сути выдвинутых против меня обвинений. Официально заявляю об этом, чтобы прекратить спекуляции вокруг моего якобы уклонения от следствия", — пояснил Александр Сорокин.

"Я законопослушный гражданин и готов всеми силами содействовать следствию, придерживаясь всех процедур, предусмотренных законодательством. Но вызывает недоумение, когда сотрудники антикоррупционных органов делают необоснованные заявления о чьем-то якобы "побеге", даже не сделав попытку связаться и выяснить реальное состояние дел", — заявил директор ВостГОК Александр Сорокин.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.