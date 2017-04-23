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    Директор ВостГОК Сорокин возвращается в Украину - СМИ

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    Дело Мартыненко: взяли на поруки (38)

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    Как заявил директор ВостГОК Александр Сорокин, он готов всеми силами содействовать следствию, придерживаясь всех процедур, предусмотренных законодательством.
    Александр Сорокин
    Mnenie.dp.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Директор ВостГОК (ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат") Александр Сорокин заявил, что возвращается из отпуска и готов явиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы узнать, в чем его обвиняют. Об этом сообщает "112 Украина".

    Сергей Гайдай
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    "В воскресенье, 23 апреля, вечером возвращаюсь авиарейсом из планового отпуска из Риги в Киев. В понедельник, в 10.00, прибываю к НАБУ, чтобы узнать от детективов бюро о сути выдвинутых против меня обвинений. Официально заявляю об этом, чтобы прекратить спекуляции вокруг моего якобы уклонения от следствия", — пояснил Александр Сорокин.

    "Я законопослушный гражданин и готов всеми силами содействовать следствию, придерживаясь всех процедур, предусмотренных законодательством. Но вызывает недоумение, когда сотрудники антикоррупционных органов делают необоснованные заявления о чьем-то якобы "побеге", даже не сделав попытку связаться и выяснить реальное состояние дел", — заявил директор ВостГОК Александр Сорокин.

    Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

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