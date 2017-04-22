Суд арестовал замгендиректора Одесского НПЗ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Одессе суд постановил взять под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 15 млн грн одного из заместителей генерального директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", задержанного по подозрению в причастности к вывозу нефтепродуктов по так называемой "схеме" бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморский райсуд Одессы по ходатайству ведомства избрал такую меру пресечения сегодня, 22 апреля.

"Кроме того, судом определен размер залога в 15 млн грн", — добавили в пресс-службе, сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что один из заместителей генерального директора Одесского НПЗ, которого подозревают в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод, был задержан в Борисполе Киевской области.