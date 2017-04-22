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    Климкин обсудил подготовку визита Порошенко в Грузию

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    Климкин обсудил подготовку визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Грузии провел встречи с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Жизнь по Климкину хороша, только с безвизом - спецкор
     

    "В ходе каждой из бесед с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные украинско-грузинские отношения не только на двустороннем уровне, но и поддерживать их на международной арене. Стороны, в частности, отметили интенсивность и конструктивную настроенность взаимоотношений между странами, свидетельством чего стали недавние визит в Украину Премьер-министра Грузии Г. Квирикашвили (26-27 марта 2017 г.) и 9-е заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества (12-13 апреля 2017 г.)", — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что в планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. "Эффективное наполнение этих визитов тоже стало предметом обсуждения с высшим руководством Грузии", — отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику состоится в понедельник, 24 апреля.

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