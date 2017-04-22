В Украину приедет представитель Госдепа США поговорить о безопасности

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Украину с визитом посетит заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по политико-военным вопросам Тина Кайданов, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

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Кайданов 23-29 апреля посетит Германию, Эстонию и Украину для обсуждения различных вопросов, касающихся международной безопасности.

"В Эстонии и Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами, чтобы обсудить широкий круг политических и военных вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, помощь в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с ними вопросы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед визитом в Москву в телефонном разговоре заверил президента Петра Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей.