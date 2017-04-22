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    Политика

    Климкин в понедельник отправится в Литву

    (обновлено: )6
    Цель визита Климкина - укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику состоится в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе МИД.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
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    Отмечается, что цель визита — укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах.

    В рамках визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. После переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.

    Кроме того, Климкин встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также с руководством и депутатским корпусом Сеймаса (парламента) Литвы.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию в пятницу, 21 марта, с двухдневным официальным визитом.
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