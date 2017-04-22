Климкин в понедельник отправится в Литву

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику состоится в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что цель визита — укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах.

В рамках визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. После переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, Климкин встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также с руководством и депутатским корпусом Сеймаса (парламента) Литвы.