наверх
22.04.201705:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Мининформполитики готовит список лиц, приехавших на Ялтинский форум

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (106)

    (обновлено: )91
    По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, министерство будет подавать в соответствующие службы списки "тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины".
    Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар
    Facebook Emine Dzheppar

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в "Ялтинском международном экономическом форуме", сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

    Форум Ялтинская европейская стратегия (YES)
    УНИАН
    Старт "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве: главные лица форума

    Читайте также: Гаага, Мартыненко, Минск – Украина на тройном шпагате. Экспертные итоги недели

    "Мы отслеживаем этот форум. Будем подавать в соответствующие службы списки тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины", — отметила  Джеппар в комментарии сайту "Крым.Реалии".

    Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

    В четверг в Крыму открылся трехдневный Ялтинский международный экономический форум. При этом МИД Украины в связи с проведением на полуострове мероприятия направил РФ ноту протеста. В свою очередь в МИД России заявили, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прокуроры САП на суде по делу Мартыненко в Соломенском районном суде
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Последствия непогоды в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента