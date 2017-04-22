Мининформполитики готовит список лиц, приехавших на Ялтинский форум

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в "Ялтинском международном экономическом форуме", сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

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"Мы отслеживаем этот форум. Будем подавать в соответствующие службы списки тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины", — отметила Джеппар в комментарии сайту "Крым.Реалии".

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В четверг в Крыму открылся трехдневный Ялтинский международный экономический форум. При этом МИД Украины в связи с проведением на полуострове мероприятия направил РФ ноту протеста. В свою очередь в МИД России заявили, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом.