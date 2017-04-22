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    МИД направил ноту Австрии из-за участия парламентариев в ялтинском форуме

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (105)

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    По словам украинского посла в Австрии Александра Щербы, Австрийская партия свободы в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с партией "Единая Россия" и сейчас начинает реализовывать этот контракт.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту в МИД Австрии в связи с участием пяти австрийских политиков в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского посла в Австрии Александра Щербы.

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    Щерба обратил внимание на то, что все пять человек — представители Австрийской партии свободы (АПС).

    "Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", — возмутился посол.

    По его словам, посольство заранее связалось с возможными участниками Ялтинского форума и сообщило об ответственности за "нарушение украинского законодательства".

    Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

    В четверг в Крыму открылся трехдневный Ялтинский международный экономический форум. При этом МИД Украины в связи с проведением на полуострове мероприятия направил РФ ноту протеста. В свою очередь в МИД России заявили, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом.

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