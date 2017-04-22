МИД направил ноту Австрии из-за участия парламентариев в ялтинском форуме

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту в МИД Австрии в связи с участием пяти австрийских политиков в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского посла в Австрии Александра Щербы.

Щерба обратил внимание на то, что все пять человек — представители Австрийской партии свободы (АПС).

"Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с партией "Единая Россия", начинает реализовывать этот контракт", — возмутился посол.

По его словам, посольство заранее связалось с возможными участниками Ялтинского форума и сообщило об ответственности за "нарушение украинского законодательства".

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В четверг в Крыму открылся трехдневный Ялтинский международный экономический форум. При этом МИД Украины в связи с проведением на полуострове мероприятия направил РФ ноту протеста. В свою очередь в МИД России заявили, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом.