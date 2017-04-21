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    Дебаты в Верховной Раде: депутаты перепутают их со спаррингом - Разумков

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что после появления дебатов в ВР к результативной части все-равно не дойдет.
    Дмитрий Разумков
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    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В рамках реформирования парламента может появиться новая модель депутатской деятельности — дебаты. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

    Народный депутат Алена Шкрум
    УНИАН
    Верховная Рада по-новому: сокращение комитетов и дебаты

    Проводить дебаты в Верховной Раде предложили представители миссии Европарламента, которые помогают украинским законодателям делать реформу Рады.

    По словам Парубия, эти дебаты могут быть двух форм: дебаты по актуальным вопросам политического порядка государства, а также дебаты с правительством для усиления контрольной функции Рады. Такие дебаты можно будет проводить по инициативе спикера Верховной Рады или 150 депутатов.

    Такую инициативу прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Сначала, наверное, нашим нардепам нужно разъяснить, что такое дебаты, а то они опять перепутают со спаррингом. Во-вторых, у нас до этого был в Раде детский сад, а теперь будет реально базар, потому что будут только дебатировать, но к результативной части как не доходило, так доходить и не будет. В законе есть для этого предохранители. Только проблема в чем? У нас до этого был классный предохранитель — регламент ВР. Проблема в том, чтобы он что-то предохранял, им нужно пользоваться. А у нас этим регламентом никто не пользовался, в том числе, и глава ВР", — отметил эксперт.

    Напомним, спикер Андрей Парубий и лидеры фракции ВР договорились об изменениях в регламенте работы парламента. Речь идет о сокращении количества комитетов. Также в рамках реформы ВР будут введены парламентские дебаты. Дебаты планируют проводить в двух случаях: для обсуждения актуальных вопросов, а также для сотрудничества между правительством и ВР.

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