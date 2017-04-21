Дебаты в Верховной Раде: депутаты перепутают их со спаррингом - Разумков

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В рамках реформирования парламента может появиться новая модель депутатской деятельности — дебаты. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Проводить дебаты в Верховной Раде предложили представители миссии Европарламента, которые помогают украинским законодателям делать реформу Рады.

По словам Парубия, эти дебаты могут быть двух форм: дебаты по актуальным вопросам политического порядка государства, а также дебаты с правительством для усиления контрольной функции Рады. Такие дебаты можно будет проводить по инициативе спикера Верховной Рады или 150 депутатов.

Такую инициативу прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Сначала, наверное, нашим нардепам нужно разъяснить, что такое дебаты, а то они опять перепутают со спаррингом. Во-вторых, у нас до этого был в Раде детский сад, а теперь будет реально базар, потому что будут только дебатировать, но к результативной части как не доходило, так доходить и не будет. В законе есть для этого предохранители. Только проблема в чем? У нас до этого был классный предохранитель — регламент ВР. Проблема в том, чтобы он что-то предохранял, им нужно пользоваться. А у нас этим регламентом никто не пользовался, в том числе, и глава ВР", — отметил эксперт.

Напомним, спикер Андрей Парубий и лидеры фракции ВР договорились об изменениях в регламенте работы парламента. Речь идет о сокращении количества комитетов. Также в рамках реформы ВР будут введены парламентские дебаты. Дебаты планируют проводить в двух случаях: для обсуждения актуальных вопросов, а также для сотрудничества между правительством и ВР.