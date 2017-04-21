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    Правительство Венгрии призвало Украину не ограничивать права венгерского меньшинства

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    Государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес выразил надежду, что Украина не собирается ограничивать права венгерского меньшинства в вопросах образования, использования родного языка и двойного гражданства.
    Вывеска госучреждения в Закарпатье на украинском и венгерском языках
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии призвало Украину не ограничивать права венгерского меньшинства в стране, в отношении права на двойное гражданство, заявил государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес.

    Закарпатье
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
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    "Поскольку мы говорим о двух дружественных нациях, которые уважают поддержку и развитие национальных меньшинств, а также поддержку и развитие прав национальных меньшинств, считаю абсолютно естественным то, что новыми принятыми законодательными актами Украина не будет каким-то образом ограничивать права, приобретенные национальными меньшинствами", — заявил венгерский высокопоставленный чиновник на пресс-конференции в Киеве.

    Шолтес уточнил, что имел в виду вопросы образования на венгерском языке в Украине, использование языка, и вопросы двойного гражданства.

    "В круге вопросов находятся вопросы образования, вопросы использования родного языка и вопрос двойного гражданства", — сказал Шолтес.

    Он выразил надежду, что Украина не собирается ограничивать права венгерского меньшинства.

    "Мы абсолютно уверены в том, что будет принято такое решение, которое в дальнейшем будет углублять дружественные отношения между нашими двумя народами", — резюмировал венгерский чиновник.

    В конце марта СМИ сообщали, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии на Мальте обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм.

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    Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин за границей зависит от их способности достичь прогресса в получении автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины заявил, что удивлен заявлением Шемьена и вызвал посла Венгрии. По данным переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 156,6 тысячи этнических венгров, в основном они проживают в Закарпатской области, граничащей с Венгрией.

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