Аксенов сравнил ноту протеста Украины со свистом вслед уходящему поезду

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Протест Украины относительно проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сравним со свистом вслед уходящему поезду, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму форума, назвав это грубым нарушением государственного суверенитета и международного права. Власти призвали прекратить проведение каких-либо мероприятия в Крыму без их согласования. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе на последнюю — о проведении экономического форума в Ялте, важно понимать цену подобным документам.

"Переживать (участникам форума — Ред.) нечего, никаких возможностей у них (Киева — Ред.) нет, это просто так свистят вслед уходящему поезду", — сказал Аксенов журналистам. По его словам, возмущение и протесты украинских политиков на приезд иностранных делегаций в Крым уже стали стандартной практикой.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.