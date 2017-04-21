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    Политика

    Аксенов сравнил ноту протеста Украины со свистом вслед уходящему поезду

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    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участникам Третьего международного Ялтинского форума в связи с нотой МИД Украины переживать нечего.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Протест Украины относительно проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сравним со свистом вслед уходящему поезду, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму форума, назвав это грубым нарушением государственного суверенитета и международного права. Власти призвали прекратить проведение каких-либо мероприятия в Крыму без их согласования. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе на последнюю — о проведении экономического форума в Ялте, важно понимать цену подобным документам.

    "Переживать (участникам форума — Ред.) нечего, никаких возможностей у них (Киева — Ред.) нет, это просто так свистят вслед уходящему поезду", — сказал Аксенов журналистам. По его словам, возмущение и протесты украинских политиков на приезд иностранных делегаций в Крым уже стали стандартной практикой.

    Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

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