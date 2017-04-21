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    КНР готова ввести безвиз с Украиной - посол

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (354)

    (обновлено: )11612
    Как сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй, его страна приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной.
    Флаг Китая
    RIA News Илья Питалев

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Китайское правительство выразило готовность ввести безвизовый режим с Украиной исходя из желания двух стран, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем, передает корреспондент РИА Новости Украина.

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    "Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", — сказал дипломат.

    По словам Ду Вэй, Китай приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной.

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    Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

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